„Muž se dopouštěn různé majetkové trestné činnosti, zejména krádeží v obchodních domech,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Dodala, že návrh na vazbu byl ale podán až poté, co mladík v sobotu havaroval s autem, které mu nepatřilo.

Soudce Jaromír Veselý Deníku řekl, že Dominika Č. vzal do vazby ze dvou důvodů – za prvé hrozilo, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, a za druhé, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. „Má za sebou šňůru majetkové trestné činnosti. Kromě jednoho útoku, z něhož je důvodně podezřelý, se ke všemu doznává. Uváděl, že po návratu z výkonu trestu byl bez peněz, bez dokladů, bez zaměstnání, bez bydlení,“ vysvětlil Veselý s tím, že rozhodnutí o vazbě je pravomocné.

Mladík má za sebou pestrou minulost, dostal dokonce nejvyšší možný trest pro dítě mladší 15 let. Bylo to za to, že v roce 2013, jako 13letý, v diagnostickém ústavu v Plzni přikryl hlavu peřinou 10letému chlapci a znemožnil mu tak dýchání. Když dítě vystrčilo zpod peřiny hlavu a otevřelo ústa, aby se nadechlo, strčil mu do nich penis. Pak chlapce přinutil, aby ho uspokojil rukou, a poté ho nutil k dalším sexuálním praktikám. Dítěti nepomohlo, že protestovalo a křičelo. To ale nebylo vše, v ústavu již jako mladistvý brutálně napadl dva chovance. Dostal za to podmínku. Ta ale byla později přeměněna v nepodmíněný trest, následně vyfasoval další trest „natvrdo“. Vězení opustil na podzim 2019, už letos v lednu ale dostal podmínku za výtržnictví. Ani ta ho nezklidnila, a tak teď už zpět za mřížemi.