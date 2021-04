"Ve zkráceném přípravném řízení prověřovali policisté na obvodním oddělení v Sušici pět krádeží v obchodním domě v Hrádecké ulici. Sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež převzal šestadvacetiletý muž ze Sušice," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Vše začalo 17. února, kdy šel krást hned dvakrát. Po šestnácté hodině vzal poprvé deset a podruhé šest lahví s alkoholem a další věci v hodnotě 8 797 Kč. Po odcizení štípacích kleští dne 23. února odstranil z lahví ochranné pásky a ukradl sedmnáct lahví s alkoholickými nápoji, potraviny a další zboží, které uložil do batohu a papírové přepravky. V tomto případě škoda činila 9 676 Kč. Stejný scénář měla krádež 28. února, kdy vzal zboží za 11 201 Kč.

Pátá krádež se odehrála 2. března, kdy Sušičan opět přišel do obchodu a do batohu vkládal různé zboží v hodnotě 3 734 Kč. "Když zahlédl hlídku městských strážníků, tak obsah batohu vysypal do regálu včetně svojí peněženky, ve které byla platební karta a průkaz pojištěnce a z obchodu odešel. Počkal až strážníci odjedou, opět se vrátil a ukradl 17 lahví s alkoholem, ze kterých opět odstranil pásky, zastřihávač vlasů a další věci. Ovšem před východem z objektu jej vyzval pracovník prodejny, aby počkal na příjezd policie a podezřelý zanechal přepravky se zbožím na podlaze a odešel," sdělila Ladmanová.

Muž vždy obchod opustil mimo pokladní zónu.