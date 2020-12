Navíc nekradl poprvé a nemá trvalé bydliště, proto rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby. Před soud se tak dostal zároveň v den, kdy tam měl mít i hlavní líčení, ale nepřevzal si k němu předvolání.

„Muž přišel do obchodu v Hrádecké ulici, kde odcizil 66 kusů různých potravinových výrobků, například máslo, výrobky z masa, cukrovinky, nápoje, obložené bagety a podobně. Zboží uschoval do batohu a mikiny a při procházením pokladní zónou uhradil dva nealkoholické nápoje v lahvích a krabičku s cigaretami,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Vzhledem k tomu, že ale bylo důvodné podezření, že odcizil zboží, byl následně osloven pracovníkem ostrahy, zda jej nemá v batohu. Podezřelý ho ale rukou sevřenou v pěst ohrozil, hodil po něm plnou plastovou láhev s vodou, druhou otevřel a vodu mu vystříkl do obličeje. Před obchodem pachatel uchopil pojízdný nákupní vozík, který se pokusil vhodit na pracovníka ostrahy, ale vozík jen převrátil. Dále vykřikoval a vyhrožoval muži újmou na zdraví. Na místo tak byli přivoláni policisté, kteří Sušičana zadrželi i s odcizenými věcmi. Pachatel způsobil škodu ve výši 1 250 Kč.

Muž byl v posledních letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen a potrestán. Od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání zločinu krádež, přečinu nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Soud rozhodl o vzetí muže do vazby a za doprovodu policistů byl převezen do vazební věznice. Jelikož kradl za nouzového stavu, tak mu hrozí dva roky až osm let za mřížemi. „Muž je pro tento trestný čin už u nás stíhaný a shodou okolností měl mít i dnes hlavní líčení. Státní zástupkyně navrhovala vzetí do vazby z toho důvodu nebezpečí, že by pokračoval v trestné činnosti a já jsem nakonec shledal důvod vazby i útěkový. Nemá stálé bydliště, je hlášen na městském úřadě, poštu si nevyzvedává, ani předvolání k dnešnímu líčení si nevyzvedl a ani by nemohl, protože jak mi sdělil, tak nemá ani občanský průkaz. Hrozilo by tak, že by se mohl skrývat, protože je ohrožen relativně vysokou sazbou v případě uznání viny,“ řekl soudce Jan Kasal.