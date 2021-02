Jednačtyřicet měsíců ve vězení s ostrahou. To je trest pro Petra Fajnora ze Sušice, který ve čtvrtek potvrdil soud v Klatovech. Obžalovaný surově napadal lidi na Sušicku. Po jeho řádění jim zůstala různá zranění.

Foto: Deník / Daniela Loudová

U klatovského soudu se Fajnor zpovídal z celkem devíti skutků, kterých se dopustil v minulém roce. Kromě krádeží, ničení majetku a řízení pod vlivem alkoholu šlo především o napadení pěti lidí, do kterých kopal a bil je pěstí do různých částí těla. U soudu Fajnor nic nepopřel. „Chtěl bych se ke všemu doznat a omluvit se. Byl jsem v těžké životní situaci, bylo to pro mě hodně těžké období. Měl jsem zatmění. Všechny škody zaplatím,“ řekl.