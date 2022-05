V sobotu 28. května se konala v obci na Plánicku taneční zábava a po jednadvacáté hodině na místě veřejnosti přístupném osmnáctiletý muž z obce na Plánicku fyzicky napadl poškozeného, kterého udeřil rukou sevřenou v pěst do hlavy a po jeho pádu na zem jej nohou kopal do oblasti hlavy. Podezřelý muži způsobil zranění, se kterým byl převezen zdravotníky do nemocnice v Klatovech a po vyšetření propuštěn,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.