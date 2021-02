Až osmnáct let za mřížemi za pokus o vraždu hrozí 34letému Jiřímu Polívkovi, který na konci července loňského roku opilý napadl na zábavě v Nýrsku Milana K. a rozbitou sklenicí mu rozřízl krk. Případ začal v pondělí projednávat Krajský soud v Plzni.

Obžalovaný u soudu vypověděl, že události předcházela potyčka mezi ním a manželkou napadeného. „Zeptal jsem se jí, jestli má trávu, ale ona mi řekla, že jsem špína, tak jsem na ni plivl,“ vyprávěl Polívka. Po chvíli zaznamenal, že se žena Milana K. dohaduje s místním bezdomovcem. „Z jejích gest jsem vydedukoval, že ho tam odsud vyhání. Bylo mi ho líto, nikomu nic neudělal,“ líčil obžalovaný.

Podle jeho slov se do potyčky mezi ženou a bezdomovcem vložil a bezdomovce se zastal. „Ona mi dala facku, tak jsem po ní hodil mikinu a řekl jí, ať táhne,“ uvedl Polívka, který si v minulosti odseděl šest let ve vězení za autonehodu, krádež a loupežné přepadení.

Podle obžalovaného pak přišel manžel ženy Milan K. a řekl mu, že je náplava. Muži poté stáli několik metrů od sebe a pokřikovali na sebe. „Stál (Milan K. pozn. red.) tam s partou lidí a říkali mi, že dostanu do držky a vyhazovali mě. Půl litr, co jsem měl v ruce, jsem rozbil, abych je vystrašil. Myslel jsem si, že když jim pohrozím, tak mě nechají,“ vzpomínal.

Dodal, že Milan K. pak sklenici také rozbil, přistoupil k němu, chytl ho za ruku a muži se začali postrkovat. „Točili jsme se, pak se váleli na zemi. Potom najednou odpadl (Milan K.) a já jsem všude viděl krev. Byl jsem v šoku a nevěděl jsem, jak zranění vzniklo a odkud krvácí. Chtěl jsem mu pomoci, ale někdo mi začal zezadu dávat pěstí a kopat do mě, tak jsem utekl na ubytovnu, kde jsem bydlel,“ popsal útočník a doplnil, že pak si pro něj přišla policie.

U soudu rovněž vypovídal Milan K., který agresora viděl postávat v blízkosti jeho manželky a bezdomovce. „S tím bezdomovcem se známe, občas mu pomáháme,“ poznamenal Milan K.

„Obžalovaný pak začal šaškovat na mojí manželku. Řekl jsem mu, že takhle se chovat nebude. Nato on rozbil půllitr a řekl 'tak pojď',“ sdělil poškozený. Během rvačky si pak všiml, že krvácí. „Lehl jsem si a už skoro nevnímal. Probral jsem se ve špitále. Doktor mi řekl, že je to docela vážné. Kdyby nerozbil tu sklenici, tak by se to nestalo,“ tvrdil poškozený, který v nemocnici strávil šest dní a marodil až téměř do poloviny září. „Obžalovaný se nám ale omluvil, omluvil se dopisem mé ženě a dětem,“ uzavřel Milan K.

Poškozený navíc u soudu řekl, že by byl nerad, aby takhle mladý člověk skončil ve vězení na dlouhou dobu.

Soudní líčení bude pokračovat v následujících dnech.