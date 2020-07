Hlídky musely opakovaně vyjíždět k rušení nočního klidu v restauracích, barech i soukromých bytech a také k lidem, kteří byli pod vlivem alkoholu tak silně, že se někteří ani neudrželi na nohou.

„Voláni jsme byli například k podnapilé 51leté ženě z jižního Plzeňska, která ležela ve vchodu bytového domu v Zahradní ulici. Paní, která nebyla zraněna, si převzal jeden z nájemníků, jenž se o ni postaral. Vše bylo vyřešeno domluvou,“ řekl Deníku zástupce velitele městské policie Luboš Hošek s tím, že obdobně dopadl případ 26letého Klatovana, který ležel opilý na chodníku v Lubech, či recidivisty, jenž povykoval na terase jedné z restaurací, kde už o něj personál nestál.

Ne vše se ale dalo vyřešit jen domluvou. Hlídka byla volána například do Zlatnické ulice, kde se měl muž snažit vniknout do auta. Na místě ale strážníci zjistili, že nejde o zloděje, nýbrž o 25letého opilého místního mladíka, který se o auto opíral a zvracel. Za znečištění veřejného prostranství dostal pokutu, kterou ale odmítl na místě zaplatit. Půjde tak před přestupkovou komisi. Stejně to dopadlo i v případě 57letého Klatovana, který popíjel pivo před školou, v místě, kde je to zakázáno.