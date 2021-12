Dle výpovědi řidič v první chvíli nevěděl, že Milana K. srazil. „Jel jsem jako každý den z práce. Byla už tma, velký provoz, a tak jsem jel na potkávací světla. Na Bukováku jsem se chtěl zařadit do levého pruhu, tak jsem se podíval do zpětného levého zrcátka a v tu chvíli jsem pocítil zprava náraz, ale nic jsem neviděl. Ani předtím. Začal jsem brzdit, vrátil jsem se, ale nic jsem nenašel. Myslel jsem, že to byl divočák. Dojel jsem autem do Kocourova, kde jsem si prohlédl auto pod světlem a zjistil sem, že je víc poškozené, než jsem myslel. Jel jsem tedy zpátky a zavolal policii a své ženě,“ vypověděl obžalovaný u soudu.

Stalkera chtěla státní zástupkyně poslat za mříže, vyvázl s pokutou

Až po příjezdu manželky zjistili, co se skutečně stalo.

Sraženého muže u silnice našel jeho syn, kterého volala matka. „Zavolala mi a říkala, že přecházeli silnici, slyšela ránu a táta se ztratil, že ho nemůže najít, jestli bych mohl přijet. Když jsem přijel, byla na zastávce, rozsvítil jsem si světlo a šel se podívat podél silnice. Našel jsem tátu ležet u krajnice. Zavolal jsem záchranku a začal ho oživovat. Bohužel už ale nejevil známky života. Máma byla hodně vystrašená,“ popisoval u soudu syn.

Tento týden padl u soudu verdikt. Zdeněk Z. byl zproštěn viny. „Daný skutek není trestným činem. Vycházela jsem ze znaleckého posudku, kdy i znalec sám říkal, že celý posudek jen hypotetický a všechny rychlosti, všechny doby brzdění a podobné údaje jsou uvažované, nejsou najisto dané. Plus jsem zohlednila to, co říkal i znalec, že primární příčinou nehody byl zvolený způsob přechodu komunikace chodcem,“ vysvětlila své rozhodnutí ohledně rozsudku soudkyně Martina Šimánková.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro odvolání.