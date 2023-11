Při nehodě zabila kamarádku, těžce zranila dvě děti. Dostala podmínku

Radek Babka, který je nezaměstnaný a naposledy přebýval na sociální ubytovně v Klatovech, má problémy se zákonem už od mládí. Čtenáři Deníku, specializující se na soudničky a krimi, se s jeho činy setkali opakovaně. Ač třicítku překročil teprve před dvěma lety, stihl nasbírat už rovné dvě desítky soudních trestů.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Z vězení byl naposledy propuštěn po 27 měsících letos 21. října. Už po deseti dnech putoval do vazby. Když ho totiž policisté vzbudili v čekárně na klatovském vlakovém nádraží, kde opilý spal na lavičce, a chtěli ho vykázat ven, častoval je nadávkami, které nejdou ani vytečkovat. Byl stále agresivnější, policistům před cestujícími vyhrožoval zabitím, a nakonec sáhl i k násilí. Jednoho z mužů v uniformě se snažil udeřit, jeho kolegyni pak kopl do zad. Jeho agresivita ještě vzrostla poté, co byl zpacifikován. „Když byl s přiloženými pouty usazen na zadní sedadlo služebního vozidla, kopl do oblasti břicha jednoho z policistů,“ uvedla státní zástupkyně Petra Švecová. Dodala, že Babka během jízdy tohoto policistu, který řídil, ještě dvakrát kopl do ramene, hlavy a krku. Útočil i na jeho kolegyni, kterou také dvakrát kopl, a to též do oblasti ramene, a jednou jí dal tzv. hlavičku. Přitom oběma opět vulgárně nadával a vyhrožoval.

Před soudem Babka nezatloukal. „Vše, co je v obžalobě, je pravda. Chci se omluvit,“ uvedl a požádal o uzavření dohody o vině a trestu. To se mu skutečně podařilo, se Švecovou se dohodl na deseti měsících za mřížemi, které si odpyká ve věznici s ostrahou. Soudce Petr Sperk dohodu schválil. Ve zdůvodnění Babkovi připomněl, že má nízký trest jen díky dohodě o vině a trestu, jinak by vzhledem ke své minulosti a tomu, co mu hrozilo, mohl dostat mnohem přísnější „flastr“.