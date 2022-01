Esperanza, který má bohatou trestní minulost a byl kromě vraždy opakovaně odsouzen i za bezdůvodné mlácení mužů a žen a další delikty, podle obžaloby vloni od jara do léta nutil souseda z domu Stanislava L. (45) k různým úsluhám. Slovák soudu řekl, že ho Esperanza opakovaně mlátil. Musel mu vynášet smetí, nosit dřevo a chodit nakupovat alkohol a cigarety. „Někdy jsem ze strachu spal mimo dům,“ popsal Stanislav L. s tím, že vše vyvrcholilo vloni v červenci, kdy ho obžalovaný zbil hned dvě noci po sobě a on skončil v péči lékařů. „Takový člověk nemá mezi námi co dělat. Já od té doby v noci nespím,“ řekl cizinec, na němž bylo vidět, jaký má z propuštěného vraha strach. Uvedl také, že Esperanza tyranizoval i další sousedy. „Na vlastní oči jsem viděl, jak jednomu močil na hlavu. Jindy souseda zbil tak, že musel být operován. Nikdo ale nic nehlásil, já se taky bál,“ uvedl.

Esperanza od počátku trvá na tom, že je nevinný. Opakovaně prohlásil, že Stanislava L. nikdy nešikanoval a že ho ani nezbil. „Slyšel jsem ránu. Šel jsem se podívat a našel ho, jak leží opilý na schodech. Tekla mu krev,“ řekl s tím, že muž je podle něj bezdomovec a opilec a on nechápe, jak na základě výpovědi takového člověka vůbec mohl skončit ve vazbě. Je to podle něj proto, že ho šikanuje policie. V tom ho podpořil i jeden z mnoha svědků Jiří D., který to v soudní síni, kde se jednání konalo, dobře zná. Není to tak dávno, co tam sám stanul jako spoluobžalovaný kvůli výrobě drog. „Sušická policie, když může, tak škodí. Štve je, že já a David nic neděláme. David by nikomu neublížil,“ prohlásil muž, který přiznal, že má s Esperanzou blízké vazby.

Psycholožka Václava Tylová, která vypracovávala znalecký posudek na poškozeného, uvedla, že jeho výpověď lze považovat za věrohodnou. Jde sice o člověka, který má výrazné problémy s alkoholem (v minulosti mu naměřili i 5,1 promile) a má tzv. alkoholová okna, nicméně pokud by se událost nestala, nebyl by schopen si ji vymyslet. „Je osobou submisivní, zvýšeně zranitelnou,“ konstatovala Tylová.

Státní zástupce žádal pro obžalovaného 12 až 15 měsíců vězení, naopak jeho obhájce požadoval zproštění obžaloby. Soudce Petr Sperk poslal obžalovaného za vydírání a další trestné činy na jeden rok do věznice s ostrahou. Esperanzovy trable navíc odvolacím soudem neskončí, neboť policie aktuálně řeší další případ, kdy měl zbít a zranit dalšího obyvatele domu. „Muži bylo sděleno obvinění z přečinu ublížení na zdraví,“ potvrdila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.