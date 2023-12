Obviněný Nemanský si v blíže nezjištěné době od počátku října 2022 nejdéle do 20. června 2023 postupně obstaral veškeré komponenty potřebné pro výrobu pervitinu včetně léků, chemikálií, kyselin, baněk, hadic, vařiče a dalších pomůcek. V domě v Běšinech pomocí nich bez povolení ministerstva zdravotnictví vyrobil nejméně v jednom případě 83,39 g efedrinu, resp. pseudoefedrinu, ze kterého by dalším zpracováním bylo možno získat až 61 g pervitinu. K tomu ale z důvodu zásahu policie již nedošlo.

„Dále od počátku března 2023 do června 2023 v Běšinech opakovaně nejméně v pěti případech předal bezúplatně v igelitovém pytlíčku či papírovém psaníčku pervitin v množství od 0,5 do 1 g, celkem tedy nejméně 2,5 gramu,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

Nemanský zároveň v blíže nezjištěné době, nejdéle do 20. června 2023, v domě v Běšinech přechovával v pěti skleničkách a jednom tubusu od injekční stříkačky 412,1 g červeného fosforu, který je zásadní k výrobě pervitinu. Díky němu a dalším chemikáliím by bylo možné vyrobit 1 252 g pervitinu.

U soudu se tak zpovídal v prvním a druhém případě z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a ve třetím ze zvlášť závažného zločinu výroby a držení předmětů k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedů.

Nemanský u soudu nic nepopíral. „Jsem vinen a rád bych uzavřel dohodu o vině a trestu,“ řekl s tím, že vypovídat nebude.

Hrozily mu dva roky až deset let za mřížemi, ale odešel s podmínkou, kdy bylo polehčující okolností přiznání viny. „Odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání tří let s odkladem čtyř let, peněžitému trestu ve výši padesáti denních sazeb, které činí 300 Kč, čili k 15 000 Kč a propadnutí věci,“ vyřkl soudce Petr Sperk.

Všichni se vzdali práva odvolání, a rozsudek je tak pravomocný.