Incident se odehrál již před více než čtyřmi lety, v srpnu 2018 ve slovenských Piešťanech, odkud ho tamní policie postoupila do Plzně. Cirkus Aleš má totiž oficiální sídlo v Kyšicích. „V úmyslu fyzicky napadnout Karla Berouska vstoupil Aleš do kabiny nákladního vozu, kde poškozeného bezdůvodně fyzicky napadl, a to opakovaně údery pěstí do obličeje a kopy do těla,“ řekl státní zástupce Dušan Nový. Dodal, že poté vnikl do kabiny kamionu i Laník, který kopal Berouska do hlavy.

V Plzni byla nalezena brutálně zmlácená prostitutka

Jeden z Berouskových lidí, Karel J., soudu řekl, že na místě s Alešem a kolegy čekali, až bude možné složit cir-kusový stan. On seděl za volantem a koukal na televizi, principál si v kabině zdříml. „Najednou přijelo bílé auto a vystoupilo pět lidí. Byli plešatí, udělaní,“ tvrdil senior a dodal, že poté Aleš a Laník vnikli do kabiny a napadli Berouska. „Vzbudil mě křik. Viděl jsem v kabině Antonína Aleše, který na mě křičel. Ptal jsem se, co se děje. Začal mě kopat, mlátit, dostával jsem rány. Cítil jsem, jak jsem z boku dostal několik úderů do spánku. Myslel jsem, že je to pěstí, ale Karel J. mi pak řekl, že to byly kopance od Laníka,“ doplnil Berousek. Řekl, že se bránil a sám rozdal několik ran. „Vylezl jsem ven a křičel, ať Berouskovi jeho lidi pomůžou, jinak ho zabijou. Jeden šel, ale začali ho taky mlátit, tak měli ostatní strach,“ tvrdil Karel J. Řekl, že jeho šéf byl po konfliktu celý od krve a že od Aleše a spol. zazněla ještě výhrůžka, že stejně dopadne jeho bratr a jeho rodina.

Obžalovaní Aleš a Laník ale odmítli, že by se skutek odehrál tak, jak tvrdí obžaloba. „Šel jsem si s ním vyříkat nechutné pomluvy na mou rodinu, které šířili. On mě napadl první, pak došlo ke rvačce,“ vysvětlil Aleš.

Kauza Šváb. Romana Berbra a spol. budou soudit v Plzni. Pravděpodobně příští rok

Soud ve věci jedná už od loňského ledna. Už měl zaznít rozsudek, ale vše zkomplikoval fakt, že v létě byl Antonín Aleš odsouzen ostravským soudem za ublížení na zdraví a výtržnictví, dostal podmínku. Ve věci rozhodoval senát, a tak i případný souhrnný trest v Plzni musí vynést senát, nikoli samosoudce. Věc tak musela být projednána od začátku. Příště už by ale měly přijít na řadu závěrečné návrhy a poté rozsudek. Obžalovaným hrozí až tříleté nepodmíněné tresty. Berousek navíc požaduje odškodné v celkové výši 370 tisíc korun.