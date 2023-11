Otřesný způsob týrání dítěte začal v úterý projednávat Okresní soud v Klatovech. Na lavici obžalovaných usedla dvojice, která měla v malé vesničce na Klatovsku bezmála tři roky týrat mužovu nevlastní dceru.

Obžalovaní před klatovským soudem. Zmocněnec poškozené, advokát Jaroslav Liška. | Video: Deník/Milan Kilián

Dívku podle obžaloby ponižovali, nadávali jí, nesměla s nimi jíst u stolu, činili jí i mnohá další příkoří. Nakonec skončila v dřevěné boudě na zahradě, kde nebyla voda, WC ani topení. Školačka kvůli chování nevlastního otce a macechy podle znalců utrpěla trvalou poruchu zdraví. Muž i žena před soudem vinu odmítli.

Nevlastní otec s macechou měli dívku podle obžaloby týrat od září 2019, kdy jí bylo pouhých dvanáct let, do června 2022, kdy přišla k sousedům prosit o pomoc a ti vše oznámili. „Dostatečně nepečovali o její emoční potřeby a její výživu, když jí neposkytovali dostatek kvalitní a teplé stravy a nemohla společně s ostatními stolovat. Jídlo si musela připravovat dodatečně sama, ponižovali ji nadávkami. Žena na ni denně křičela, což v nezletilé budilo strach, a snažila se proto její přítomnosti doma vyhýbat. Nebrali ji na rodinné výlety a všelijakými dalšími způsoby ji odstrkovali od zbytku rodiny. Neposkytovali jí dostatečné ošacení a špinavé prádlo si musela prát sama,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Katarina Peková.

Jedna rána a sok musel na operaci s okem. Ragbista nyní stojí před soudem

Dodala, že vše vyvrcholilo o Velikonocích 2022, kdy jí přestěhovali všechny osobní věci do dřevěného domku na zahradě, který byl bez sociálního zázemí, vody a topení. Podkrovní prostor domku bez okna vybavili matracemi na spaní, ložním prádlem, stolem, židlí a skříní, kde nezletilá musela přebývat. „Do domu mohla chodit pouze třikrát denně pro jídlo a na toaletu v domě, jinak musela chodit ven na zahradu. V důsledku tohoto dlouhodobého jednání obviněných došlo dle znalců k hlubokému narušení osobnostního vývoje nezletilé, a byla u ní zjištěna trvalá porucha zdraví, a to změny osobnosti po katastrofické zkušenosti. Tato porucha nezletilou závažně omezuje v každodenním běžném způsobu života a je ji možno hodnotit jako trvalý vážný následek na jejím zdraví,“ uzavřela Peková.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Macecha V. V. (51) a dívčin nevlastní otec J. V. (56), jejichž jména ani tváře nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené, před klatovským soudem obžalobu odmítli prostřednictvím svého obhájce. „Necítí se být vinni, nesouhlasí s popisem skutku ani právní kvalifikací,“ uvedl advokát. Pár poté odmítl vypovídat a odpovídat na otázky soudce, trvali na tom, že oba přečtou připravená prohlášení. Soudce Jan Kasal tak přečetl jejich výpovědi z přípravného řízení. Tam muž vysvětlil, že dívka není jeho vlastní, ale že si ji vzal před deseti lety do péče i s její mladší sestřičkou, která už jeho je, když se o ně jejich matka nestarala.

Místo pervitinu jsem koupil i prodal kloubní výživu, hájil se prodejce drog

On i partnerka holčičku vykreslili v nejhorších barvách. Odmalička podle nich lhala a byly s ní problémy. „Chyba byla, že jsem se ji snažila vychovávat. Měla jsem ji nechat růst jako dříví v lese nebo v dětském domově,“ prohlásila V. V. Stejně jako J. V. tvrdila, že dívka byla v roubence, jak boudě říkali, dobrovolně. Mohla podle nich i domů pro jídlo či na toaletu, ale ne v noci. Připustili ale, že si musela třeba sama prát prádlo nebo že s rodinou nebyla ani na Štědrý večer. „Já jí ale přinesl večeři a dárky pak do pokoje,“ tvrdil J. V., který se při čtení prohlášení opakovaně usmíval. Stejně jako partnerka odmítl, že by dítěti nadávali. Jen žena připustila, že jí občas dala pár facek.

Líčení bude pokračovat v prosinci výslechem soudních znalců, sousedů, pracovnice dětského domova, kde je nyní holčička, její bývalé pěstounky a dalších. Sama dívka volána nebude, ač to obhajoba žádala, ale její výslech bude přehrán, a to s vyloučením veřejnosti. Za zločin týrání svěřené osoby hrozí oběma obžalovaným odnětí svobody na dvě léta až osm let, státní zástupkyně jim v obžalobě navrhla shodně tři roky vězení. Zmocněnec poškozené Jaroslav Liška po obžalovaných navíc žádná pro dívku částku půl milionu korun coby nemajetkovou újmu.