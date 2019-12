Při prvním líčení vypovídalo šest lidí – obžalovaný Radovan Madera (23) a pět svědků včetně poškozeného – a všichni přiznali, že pili, přičemž někteří hodně. Každý navíc dění popsal jinak. Shodli se jen na tom, že Madera měl konflikt s Romanem K. a že Pavel H., který do něj zasáhl, skončil se zlomenou nohou.

„Všechno bylo v klidu, dobře jsme se bavili, až do chvíle, kdy dorazil Madera. Kolem jedné v noci jsme se spolu chytili. Hádali jsme se, asi padla i nějaká rána. Uklidnit nás přišel Pavel H., ale neúspěšně. Já jsem pak dostal od Radovana ránu pěstí, po které jsem upadl na zem. Když jsem se postavil, viděl jsem, jak leží na zemi zraněný Pavel H. Zastal se ho Standa V., který dostal od Madery pěstí,“ líčil Roman K. „Standa měl po té ráně roztržené obočí, ošetřovala jsem mu ho,“ doplnila Andrea T.

Nejhůře dopadl Pavel H., ač se podle svých slov prát nechtěl, jeho snahou byla spor jen uklidnit. „Když jsem viděl rozepři Radovana s Romanem, šel jsem je napomenout, ať toho nechají. Když jsem odcházel, přišel ke mně Madera. Strčil do mě a já upadl. Chtěl jsem vstát, ale už to nešlo,“ líčil mladík, který utrpěl zlomeninu kostí levého bérce. Musel být operován a do práce se vrátil až po třech měsících. Čeká ho ještě další operace.

Madera ale soudu řekl, že se jen bránil. „Pavel H. byl opilý, šel proti mně. Říkal jsem mu, ať mě nechá, ale pořád šel, tak jsem do něj strčil a on upadl, zakopl o obrubník,“ řekl Madera, který podle svých slov při konfliktu utržil od ostatních také několik ran.

Líčení bude pokračovat v lednu výslechy dalších svědků a soudního znalce. Maderovi hrozí až tři roky vězení, navíc po něm chce poškozený 182 tisíc korun jako ušlý zisk a bolestné, zdravotní pojišťovna pak dalších bezmála 40 tisíc korun.