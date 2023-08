Václav V., jehož tvář ani jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené, s níž má tři malé děti, dostal tento týden od klatovského soudu za nebezpečné vyhrožování a úvěrové podvody trest 12 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. To bylo trestním příkazem, teď ho ale čekala dvě hlavní líčení po sobě během jediného odpoledne.

V prvním se zpovídal z toho, že kradl letos na jaře jako straka v Klatovech. V drogerii pronesl bez zaplacení přes pokladnu parfémy za bezmála deset tisíc korun, u supermarketu vypáčil plechový kontejner na noviny a odnesl si různé časopisy. Dvakrát se pak pokusil krást v jednom ze supermarketů. V prvním případě si do modré krabice postupně naskládal lahve Jack Daniels, Captain Morgan či Baileys, řadu sladkostí a další věci a pokusil se projít bez zaplacení ven. Jenže si ho všiml policista v civilu, který ho zadržel. Podruhé se pokusil pronést v batohu bez placení brusku, ale za pokladnami ho chytila ostraha. „Je to všechno pravda. Udělal jsem to, protože jsem byl v tíživé životní situaci. Neměl jsem na výběr, proto jsem dělal to, co jsem dělal. Poučil jsme se ale a chci žít řádný život,“ sliboval soudu Václav V. a uzavřel se státní zástupkyní Marcelou Šímovou dohodu, že trestem pro něj bude 280 hodin obecně prospěšných prací. Dohodu soudce Jan Kasal schválil.

Na toto hlavní líčení navázalo další, kde se mladík zpovídal z toho, že před klatovskou Družbou, kde se konala kulturní akce, zaútočil na matku svých dětí. „V nestřeženém okamžiku ženu, stojící na chodníku, uchopil zezadu za vlasy či bundu a strhl ji na zem, kdy upadla na záda, současně ji žádal, aby s ním šla,“ popsala Šímová s tím, že se mu v tom snažila zabránit ženina kamarádka, která ji chytila za nohu, aby mu zabránila ženu odtáhnout. Útočník pak vytáhl nůž, s nímž beze slova šermoval. Pak, aniž někomu ublížil, odešel. I toto jednání Václav V. doznal a i v tomto případě uzavřel dohodu o vině a trestu. K podmínce za úvěrové podvody a nebezpečné vyhrožování mu tak přibyly další čtyři měsíce a státu propadl velký nůž použitý při činu.

„Je to poslední šance,“ řekl Václavovi V. soudce Kasal a připomněl, že každé další šlápnutí vedle bude už znamenat kriminál. Kdyby se mu přeměnila podmínka i obecně prospěšné práce (za každou neodpracovanou hodinu je den vězení), strávil by za mřížemi více než dva roky.