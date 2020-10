„Muž 22. září v Řezné a Sklářské ulici v Železné Rudě u penzionu společně s dalším mužem, jehož jednání je řešeno odděleně, odstranili lankové zámky u jízdních kol, která byla připoutána k oplocení u penzionu, a odcizili dvě jízdní kola značek Scott Genius MC20 a Cube. Škoda činila 60 300 Kč,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Muž přiznal, že uvedená jízdní kola ukradli a on jedno prodal v Klatovech za pět tisíc korun. Na svědomí toho však má více, proto včera soud rozhodl o jeho vzetí do vazby. „Dále se obviněný muž od dubna do počátku května a od listopadu 2019 neoprávněně zdržoval na území České republiky v okrese Klatovy, i když měl rozsudkem Okresního soudu v Klatovech uložen trest vyhoštění ve výměře tři roky od poloviny srpna 2018. Muž si přisvojil cizí věc, což spáchal formou spolupachatelství, a dále mařil výkon rozhodnutí soudu, protože byl vyhoštěn a zdržoval se na našem území již opakovaně. V uplynulých letech byl vyhoštěn dokonce dvakrát,“ konstatovala Ladmanová.