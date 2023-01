Incident se odehrál 6. září 2021 odpoledne ve Stříbře na Tachovsku. Nauš, který šel po ulici s malým synem a družkou Veronikou, jež tlačila kočárek s dcerkou, se potkal s chlapcem mířícím za babičkou. „Bylo to tam úzké a on strčil do malého i do mě,“ popsal počátek konfliktu Nauš, který si podle jeho partnerky dal předtím pár piv. Dodal, že nejprve létaly vzduchem z obou stran nadávky. Pak došel ke školákovi, jehož varoval, ať už přestane nadávat. Jenže ten zaujal bojový postoj. „Myslel jsem, že si dělá srandu, a nechal jsem ho být. A varoval jsem ho, ať toho nechá, ale on při odchodu opět nadával mně i partnerce a ukázal na nás „fakáče“,“ líčil muž, jenž byl v minulosti souzen, mimo jiné dostal podmínku za výtržnictví. Jeho partnerka doplnila, že ji chlapec nazýval např. dámským přirozením. „Poslal jsem ho do pr… a ukázal mu vztyčený prostředníček,“ řekl soudu školák, jenž vypovídal za přítomnosti matky i pracovnic OSPOD Stříbro.

Jeho reakci už Nauš neunesl a vystartoval na něj. Útok byl brutální. „Úmyslně a bez varování napadl zezadu nezletilého. Zasadil mu úder pravou rukou do hlavy, uchopil ho za krk a strhl ho na zem, kde ho zaklekl a nejméně jedenáctkrát ho udeřil prudce a s nápřahem pěstí do oblasti hlavy,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr. Dodal, že útočník poté vstal a dítěti dupl na hlavu. Následně mu zasadil ještě ránu pěstí a až pak ho nechal zraněného odejít. Podle vizáže chlapce přitom mohl vědět, že mu ještě není ani 15 let. Podle soudního znalce jen díky šťastným okolnostem nedošlo k vážnému zranění napadeného.

Na Plzeňsku, Tachovsku a Klatovsku často bourají opilí řidiči

„Všechno, co je uvedeno v obžalobě, je pravda. S jedinou výhradou – netušil jsem, že mu ještě není 15 let. Byl vysoký stejně jako já. Nesouhlasím proto s právní kvalifikací ani s navrženým trestem,“ uvedl Nauš, který se u soudu omluvil zbitému školákovi i jeho rodině. „Přehnal jsem to,“ řekl.

Za pokus těžkého ublížení na zdraví a za výtržnictví mu hrozí pět až dvanáct let vězení. Státní zástupce pro něj v obžalobě navrhl pětiletý pobyt ve věznici s ostrahou. Rozsudek by mohl zaznít již ve středu.