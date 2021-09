„V obci u Janovic nad Úhlavou v neděli kolem šestnácté hodiny osmatřicetiletý muž vyhrožoval svým příbuzným újmou na zdraví. Podezřelý muž se podrobil dechové zkoušce, kdy přístroj ukázal hodnotu 3,50 promile alkoholu. Policisté muže převezli do protialkoholní záchytné stanice v Plzni,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.