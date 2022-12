V roce 2021 dostal za svádění k pohlavnímu styku trest 20 měsíců, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtyř let. Léčení nařízeno nebylo, neboť soudní znalkyně Pavla Bittnerová konstatovala, že Pavel T. není pro společnost nebezpečný. Ovšem hned letos na jaře stanul Pavel T. znovu před soudem. Za svádění k pohlavnímu styku a zneužití dítěte k výrobě pornografie tentokrát dostal desetiměsíční trest a byla mu na základě znaleckého posudku znalce Antonína Brzka uložena ambulantní léčba. Krajský soud verdikt potvrdil, a tak je Pavel T. už za mřížemi. Ale nechtělo se mu tam, odvézt ho na Bory nakonec museli policisté. Teď se muž před soud vrátil, krátce před vynesením březnového rozsudku se totiž jeho obětí měla stát teprve 11letá holčička. „Komunikoval s ní pomocí messengeru a SMS a požadoval po ní její nahé fotografie,“ uvedla státní zástupkyně Taťána Ulčová s tím, že mu je školačka skutečně poslala. Když pak nechtěla poslat další, vyhrožoval jí, že snímky zveřejní na internetu. A také jí poslal fotky svého přirození a vedl s ní velmi vulgární komunikaci.

Usmrtil chodce. Soud ho nepotrestal, musí ale zaplatit pohřeb

Stejně jako při policejních výsleších, ani u soudu muž nezatloukal. „Vše, co je v obžalobě, je pravda,“ přiznal. Dodal, že činu lituje a je ochoten se léčit. „Ale ambulantně. Do ústavu nechci, nevím, kdy bych vylezl, mohlo by to být za pět let. Přišel bych o bydlení, práci, celou rodinu,“ prohlásil. Nenastoupení do vězení vysvětloval tím, že coby traktorista pracoval pro zemědělská družstva na jihu Plzeňska a Měčínsku a musel tam pomoci při žních.

Soudní znalec Brzek konstatoval, že trpí heterosexuální pedofilií. Při opětovném zkoumání již došel k názoru, že ústavní léčba je nutná. S tím se soud ztotožnil a obžalovanému ji uložil. Zároveň zrušil předchozí rozsudek a za všechny trestné činy mu uložil celkový trest v délce 26 měsíců. „Prohlášení viny bylo polehčující okolností, ale jiný než nepodmíněný trest nebylo možné uložit. Obdobné trestné činnosti se dopouští opakovaně,“ vysvětlil soudce Jiří Žižka. Pavel T. se na místě odvolal, věcí se tak bude zabývat Krajský soud Plzeň.