„Mohu potvrdit, že obviněný byl vzat do vazby, a to z důvodu, že by mohl opakovat či dokonat trestnou činnost. K činu se doznal, uvedl, že všeho lituje a že by to ve skutečnosti neudělal. Přiznal ale také, že je každodenním uživatelem návykových látek a dle lékařských zpráv je pod jejich vlivem nepředvídatelný s ohledem na jeho psychickou poruchu. Riziko tu tedy je,“ řekl Deníku klatovský soudce Petr Sperk, který mladíka za mříže poslal. K tomu, co přesně spáchal, se nechtěl blíže vyjadřovat s ohledem na skutečnost, že poškozená je mladistvá.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Podle zdroje Deníku obeznámeného s vyšetřováním se dvojice seznámila na internetové seznamce. Zpočátku bylo vše v pořádku. Když ale byl jednou A. V., jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit, u dívky ze Sušicka na návštěvě, zavolal jí kamarád. Mladík to neunesl a následoval výbuch vzteku. „S nůžkami v ruce vyhrožoval, že ji pořeže, pokud se s dotyčným či dalšími známými nepřestane bavit. Naštěstí jí neublížil, ale pořezal sám sebe, až krvácel,“ uvedl zdroj obeznámený s vyšetřováním. Mladík poté začal dívce zasílat výhrůžné SMS, v níž jí vyhrožoval bolestí a smrtí. Psal jí nechutné detaily a výhrůžky. Poslal dokonce kruté video, stažené z internetu, na němž je k smrti ubíjena svázaná mladá žena.

Mladík se dle zjištění Deníku policistům původně přiznal, že se nedokáže ovládat a že dívce chce skutečně ublížit, ale teď už tvrdí, že šlo jen o plané výhrůžky. Za nebezpečné vyhrožování dítěti mu hrozí až tři roky vězení.