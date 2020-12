Škodu ve výši 65 tisíc korun způsobil senior v Sušici, když při parkování naboural do tří aut.

"V neděli zajížděl osmasedmdesátiletý řidič s automobilem Volkswagen Golf na parkovací místo na parkovišti v Sušici na náměstí Svobody. Špatně odhadl boční odstup od vedle zaparkovaných vozidel, kdy nejprve levou stranou svého vozidla bočně narazil do pravé strany zaparkovaného automobilu Renault Twingo, následně pravou stranou svého vozidla bočně narazil do levé strany zaparkovaného automobilu Peugeot. Řidič nezastavil vozidlo a pokračoval v jízdě na jiné parkovací místo, kde také bočně narazil svou pravou stranou do levé strany vozidla Subaru. Ani zde nezastavil a pokračoval v jízdě. Z místa odjel, aniž by učinil jakékoliv opatření," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.