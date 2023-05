A protože kromě tohoto pohlavního zneužití se snažil do tajů sexu zasvěcovat i další dívku mladší 15 let, které nabízel např. odpanění na posedu, a navíc páchal majetkovou trestnou činnost, což v jeho případě rozhodně nebyla premiéra, stráví za mřížemi tři roky.

Lukáš E., jehož celé jméno, tvář ani přesné bydliště nelze s ohledem na nezletilé oběti zveřejnit, byl už opakovaně soudně trestán, zejména za krádeže, ale i třeba za to, že s kamarádem házel kameny na projíždějící auta. I když byl v podmínce, rozhodně se nechoval tak, aby se nevrátil za mříže. Zajímaly ho totiž dívky pod zákonem, s jednou dokonce navázal vztah. „Chodili jsme spolu na procházky. A jednou u rybníka došlo k orálnímu sexu. Napadlo to mě,“ líčila soudu dívka, která tehdy chodila do osmé třídy. Dodala, že Lukáš E. sice pronesl, že to bude průšvih, ale nijak se uspokojování ústy nebránil. Ona o všem mlčela, ale když ji krátce poté táta s Lukášem přistihl, podíval se do její komunikace na messengeru. A zjistil, že Lukášovi provedla orální sex. Vše se tak dozvěděla policie.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Lukáš E. ale stanul před Okresním soudem Plzeň-sever i kvůli dalším trestným činům. „Prostřednictvím telefonátů a elektronické komunikace požadoval opakovaně po jiné 14leté dívce, jejíž věk znal, aby mu nafotila svůj zadek, prsa a přirození, a fotografie mu zaslala, což poškozená na jeho naléhání učinila,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Dušan Nový. Dodal, že mladý muž školačce na oplátku poslal snímek svého ztopořeného penisu a opakovaně jí navrhoval setkání za účelem pohlavního styku, při kterém ji chtěl zbavit panenství. Nabízel např. sex na posedu. Kromě toho je obžalován z krádeže horského kola ze sklepa a vloupání do stavební buňky, kde odcizil motorovou pilu, pánský batoh, klobásy, tyčinky a dopil lahev slivovice, navíc poškodil pivní čerpací soupravu. Škody jsou v řádech tisíců korun. Stejně jako v posledním případu obžaloby, kdy ze žárlivosti postříkal červeným sprejem dveře bytu, kde žije jeho bývalá láska.

Lukáš E. u soudu učinil prohlášení viny ve všech bodech obžaloby s výjimkou orálního sexu. K tomu podle něj nedošlo. „Maximálně jsme se líbali,“ tvrdil soudu. Když dívka vše přiznala, jen sklopil hlavu.

Vlastního tátu směla holčička vidět, jen když měla sex s otčímem

Státní zástupce mu navrhl za vše 40 měsíců vězení. „Co se týče majetkové trestné činnosti, jde o speciálního recidivistu,“ uvedl Nový a připomněl, že se činů dopustil ve zkušební době podmíněného propuštění. Senát v čele se soudkyní Ivetou Zítkovou trest trochu zmírnil a poslal Lukáše E., jemuž hrozilo až osm let vězení, za mříže na 35 měsíců. Verdikt není pravomocný. Mladíkovi navíc reálně hrozí, že mu bude přeměněna dvouletá podmínka na nepodmíněný trest. Za mřížemi by tak strávil skoro pět let.