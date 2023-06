Zatímco na policii muž, jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, obvinění odmítl a dále nechtěl vypovídat, u soudu se rozmluvil. „Mrzí mě, že si holky vymyslely něco, co se vůbec nestalo. Přitom jsem je měl jako vlastní, protože svoje vlastní vnoučata mám daleko. Choval jsem se k nim jako každý jiný dědeček,“ prohlásil L. T. Dodal, že děvčata k nim jezdila pravidelně, zejména za covidu. „Měla vyučování přes internet, my jsme jim ještě pomáhali s učením,“ řekl a odmítl, že by se k dívkám choval jakkoli nevhodně. Připustil pouze, že jedné sahal na nohy, ale to prý bylo proto, že měla teplotu a on chtěl zjistit, zda je má studené. Přiznal, že této dívce, která jezdila na návštěvy častěji než její mladší sestra, dával menší finanční částky a že jí opakovaně mazal záda. „To ale chtěla sama. Přinesla si olej z domova a říkala, že to chce ode mě, že mám větší sílu než babička. Nikdy nešlo o žádné nevhodné kontakty,“ prohlásil L. T.

Po jeho výpovědi byly přehrány výpovědi obou dívek, ale to už bez veřejnosti. Líčení bude pokračovat výslechy dalších svědků. Za pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte hrozí L. T. odnětí svobody až na deset let. Státní zástupkyně však v obžalobě navrhla podmínku. Zmocněnkyně obou poškozených po něm navíc požaduje odškodné. Pro jednu z děvčat 70 tisíc korun, pro druhou rovných 100 tisíc korun. „Rozdílná částka je dána tím, že na mladší ze sester mělo jednání obžalovaného větší vliv. Objevily se u ní neurotické příznaky, má negativní vztah k osobám druhého pohlaví,“ uvedla zmocněnkyně. Dodala, že jednání L. T. mělo značně negativní vliv na dosud dobře fungující rodinu.