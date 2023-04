Jiří M., jehož celé jméno nyní ještě redakce nemůže ze zákona zveřejnit, a který má dle informací Deníku bydliště v neblaze proslulém Chánově, neudržel před rokem svůj temperament na uzdě ve věznici v Plzni na Borech. Tehdy už měl odsezeno jedenáct a půl roku a do výstupu mu zbývaly pouhé tři týdny.

Když byl spolu s dalším vězněm vyveden ze zakouřené cely, v níž hořel odpadkový koš, odmítl uposlechnout výzvy příslušníků Vězeňské služby, aby se přesunul na jinou celu. Vulgárně jim nadával a pak jednoho z nich nečekaně švihl do obličeje ručníkem, který měl do té doby okolo krku. Když se ho dozorci pokusili povalit na zem, vrazil do jednoho tak, až upadl, a pak už na podlaze nalehl na dalšího a pokousal ho na ruce a na břiše, ač dobře věděl, že má žloutenku typu C, a může bachaře touto nebezpečnou nemocí nakazit. Vše završil tím, že když byl spoután a předveden na odkládací místnost, jednomu z mužů v uniformě opakovaně vyhrožoval, že si na něj počká a umlátí ho baseballovou pálkou.

Jeden z příslušníků Vězeňské služby utrpěl krvavé zranění lokte, jenž mu muselo být sešito, a měl pohmožděné zápěstí. Týden byl v pracovní neschopnosti. Druhý pak nemohl do práce téměř dvojnásobnou dobu, při konfliktu mu totiž Jiří M. pohmoždil koleno a navíc bylo riziko, že ho při pokousání nakazil žloutenkou, a tak musel být bachař velmi opatrný i při styku s rodinou, dokud se nákaza nevyloučila.

Proč krátce před propuštěním na svobodu napadl dozorce a řekl si tak o další pobyt za mřížemi, Jiří M. nevysvětlil. Při výsleších odmítl vypovídat. Jde o člověka, kterému byl v minulosti přiznán třetí stupeň invalidity, neboť trpí těžkou poruchou osobnosti. Je agresivní, až sadistický. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti ale byly zachovalé, a tak je trestně odpovědný. Hrozí mu až čtyřletý nepodmíněný trest. Je ale otázkou, zda k soudu dorazí dobrovolně, když je po tolika letech na svobodě.