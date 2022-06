„Hlídka spatřila v obchodním centru Škodovka jí velmi dobře známého muže vcházet s prázdným zavazadlem do jedné z prodejen. Když ho pak znovu viděla venku, měl batoh úplně plný. To jí bylo divné, proto ho zastavila,“ popsal velitel klatovských městských strážníků Luboš Steinbach. Dodal, že uvnitř zavazadla bylo kradené oblečení, na němž byly ještě cedulky. Městští policisté proto zavolali své státní kolegy. „Dvacetiletý muž odcizil trička, pět balení trenýrek a deset balení ponožek. Uschoval je do batohu a bez zaplacení s nimi prošel ven z prodejny,“ popsala mluvčí Policie ČR Dagmar Brožová. Škoda sice činí necelé dva tisíce korun, ale protože muž krade jako straka a přes své mládí byl v posledních třech letech opakovaně pro krádeže odsouzen, půjde tak brzy zase před soud.