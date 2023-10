S pistolí v ruce řval, že všechny vystřílí, lidé prchali. Odpracuje si to

Opilý vytáhl u restaurace pistoli a na všechny kolem řval, že je vystřílí. Vyděšení lidé v obavě o život utíkali a schovávali se, kam se dalo. Petr Sebera (32) z Horažďovic který to za mřížemi důvěrně zná, za to mohl jít do vězení až na tři roky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek