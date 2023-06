Jaroslav M., jehož jméno nyní ještě ze zákona nelze zveřejnit, je svou masturbací před lidmi nechvalně proslulý po celé republice. Za výtržnictví, jak je tento čin právně kvalifikován, byl v minulosti už potrestán soudy v Mostě, Chomutově, Ústí nad Labem, Praze, Šumperku i jinde. I tak s tím ale nepřestává. Potvrdil to loni v srpnu v Klatovech, kde si na tamním nádraží vyhlédl 16letou dívku čekající na vlak. Jak později slečna popsala policistům, už venku si všimla, že ji pozoruje. Když proto nastoupila do vagonu a viděla ho tam, prošla kolem něj až na konec vlaku, kde si sedla. On ale přišel za ní a usadil se do její blízkosti. Pak za ní opakovaně chodil a ptal se na cestu. „Pak jsem se dívala do mobilního telefonu. Když jsem zvedla oči, viděla jsem, že má rozepnuté kalhoty, v ruce drží penis a uspokojuje se,“ popsala dívka, která z vlaku utekla a o všem informovala průvodčího, jenž Jaroslava M. vykázal ze soupravy. Když mu zhruba o hodinu později dali policisté dýchnout, ukázal přístroj ještě bezmála dvě promile alkoholu.

Podle znalců, kteří se Jaroslavem M. zabývali, trpí sexuální deviací – exhibicionismem. V minulosti tento muž s podprůměrným intelektem absolvoval ambulantní i ústavní léčení. Ochranné léčby ale vyčerpaly své možnosti a jejich opakování nemá podle odborníků smysl. Proto další léčení nenavrhli, byť podle nich nelze další masturbaci na veřejnosti vyloučit.

I vzhledem k těmto skutečnostem navrhuje státní zástupkyně podle informací Deníku v podané obžalobě nepodmíněný trest. Jaroslavu M. hrozí až tři roky vězení.