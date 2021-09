S miminkem mlátila o zeď, doživotně ho zmrzačila. Odsedí si devět let

Už se z toho nevykroutí. Čtyřnásobná matka Denisa O. (25) stráví ve vězení devět let za to, že podle obžaloby uchopila vloni v srpnu v azylovém domě v Rokycanech do rukou svého pětiměsíčního synka Tomáše a dvakrát s ním silně udeřila o pevnou podložku, zřejmě zeď.

Čtyřnásobná matka Denisa O. (25) stráví ve vězení devět let | Foto: Deník/Milan Kilián

Chlapeček utrpěl tak závažná zranění, že ochrnul a oslepl. Ve středu o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který tak potvrdil červnový verdikt Krajského soudu v Plzni. Denisa O., která je podle soudních znalkyň mentálně na úrovni devítiletého dítěte, se při výsleších na policii přiznala, že s chlapcem o zeď udeřila. Tvrdila ale, že neúmyslně. U soudu řekla, že se jí zamotala hlava a s Tomáškem nechtěně spadla a on se praštil. „Nebylo to úmyslně, nikdy bych mu neublížila,“ tvrdila. Na doplňující otázky soudu ohledně chlapcova zranění odmítla odpovídat, jen uvedla, že k lékaři ho odvezla asi až po čtyřech, pěti dnech. Podle soudního znalce Miroslava Dvořáka utrpělo dítě tříštivé zlomeniny týlní a lebeční kosti, mnohočetné pohmožděniny mozku a další zranění. Ochrnulo, zřejmě dočasně, a byla u něj konstatována slepota obou očí. Bylo nutné ho napojit na plicní ventilaci. Muselo být opakovaně hospitalizováno a operováno. „Ze soudně lékařského hlediska zranění dítěte svědčí o opakovaném násilí způsobeném druhou osobou,“ řekl znalec s tím, že údery musely být nejméně dva. To, že by se dítě zranilo při pádu, vyloučil. Dodal, že krevní výrony po těle chlapce svědčí o tom, že byl týrán. Lukáš Nováček bojoval na Ukrajině, soud ho poslal na 20 let do vězení Přečíst článek › Tomáškovi musel být voperován tzv. shunt – hadička, která nadbytečnou tekutinu z mozku odvádí do dutiny břišní. Bude ji mít na doživotí. U KS zaznělo, že v 15 měsících nesedí ani nechodí. Má epilepsii a zatím nelze říci, zda uvidí či nikoli. Velmi špatně jí. Podle znalce bude do konce života handicapovaný. Nyní je v pěstounské péči na Klatovsku. Psychiatrička Eva Navrátilová a psycholožka Karolína Malá se shodly, že Denisa O. je mentálně na úrovni devítiletého dítěte. Čte, ale velmi pomalu, píše s gramatickými chybami, počítání nad deset už jí činí problémy, nechápe násobení, dělení. Má velmi chybné odhady, myslí si třeba, že do stovky je osm dvacetikorun. Je sobecká a vždy bude upřednostňovat svoje zájmy před zájmy dítěte. Není schopna zvládnout péči o potomka bez dozoru. „Vzhledem k intelektové výbavě a poruše osobnosti bude pro společnost vždy představovat zvýšené riziko, duševní chorobou ale v pravém smyslu netrpí,“ uvedla Navrátilová s tím, že proto není navrhována léčba. „Její resocializaci vidím jako obtížnou, je na místě zabývat se její svéprávností,“ doplnila Malá. Ženu pronásledoval ve dne v noci. Teď si oddychne, stalker jde za mříže Přečíst článek › Plzeňský senát v čele se soudkyní Helenou Przybilovou obžalovanou poslal v červnu na devět let do věznice se zvýšenou ostrahou. Zároveň jí uložil uhradit 646 tisíc korun zdravotní pojišťovně a chlapcovi 100 tisíc korun, které coby nemajetkovou újmu žádal jeho opatrovník. Obžalovaná se na místě odvolala, jenže u Vrchního soudu v Praze neuspěla. „Odvolání obžalované bylo dnes jako nedůvodné zamítnuto,“ potvrdila Deníku mluvčí soudu Kateřina Kolářová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu