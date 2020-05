Vše se odehrálo již koncem roku 2017, kdy tehdy patnáctiletý mladík z Klatovska požádal o dva roky mladší dívku, s níž byl v bližším kamarádském vztahu, o zaslání jejích intimních fotografiía videa, kde masturbuje.

„Poškozená toto video pomocí svého mobilního telefonu natočila a přeposlala ho obžalovanému, stejně jako fotografie, kde byla nahá či ve spodním prádle, přičemž obžalovaný později přes sociální internetovou síť rozeslal některé z fotografií a video s její masturbací jedné kamarádce a třem kamarádům,“ uvedl klatovský soudce Jaromír Veselý. Mladík podle něj před poškozenou navíc opakovaně masturboval a také jí přeposlal snímky svého ztopořeného penisu, ač věděl, kolik je jí let.

NEJPRVE BYLO STÍHÁNÍ MLADÍKA ZASTAVENO

Poté, co se ve škole rozeslání intimního videa a fotografií provalilo a byla informována matka dívky i policisté, byl mladík obviněn hned z několika mravnostních trestných činů. Klatovské okresní státní zastupitelství ale koncem roku 2018 jeho trestní stíhání zastavilo, přestože to, co udělal, může podle odborníkůu dívky zanechat doživotní psychické následky. Důvodem bylo vyjádření dětské psycholožky, podle níž šlo v jeho případě o tzv. relativní nepříčetnost, kdy si chlapec, jenž má velmi nízké IQ, neuvědomoval důsledek svého jednání.

To se ale nelíbilo nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který rozhodnutí zrušil a případ vrátil zpět do Klatov s tím, že je třeba znovu posoudit příčetnost mladistvého. Byl proto doplněn výslech znalce,a mladík tak mohl nedávno stanout před klatovským soudem.

ODPRACUJE SI TO

Podle informací Deníku se mimo jiné hájil i tím, že iniciativa přišla z dívčiny strany. Ale i kdyby tomu tak bylo, vyvinit by ho to nemohlo. „Požádal o poskytnutí intimních fotografií a videa, kde poškozená masturbuje, což mohlo u ní vytvořit závěry o správnosti takového jednání a vést ke zvýšené aktivitě v tomto směru. Ve smyslu používané judikatury není rozhodující, zda dítě již před takovým jednáním nemravný život vedlo, neboť jednání pachatele u poškozeného takové negativní návyky utvrzuje a posiluje,“ vysvětlil soudce Veselý, který mladíka potrestal 80 hodinami obecně prospěšných prací a uložil mu na rok dohled probačního úředníka. Verdikt je pravomocný.