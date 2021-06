V pondělí přišel do obchodního domu v Domažlické ulici v Klatovech, ukradl v 11.44 hodin bourací kladivo v modrém kufru v hodnotě 3 699 Kč, bez zaplacení prošel obchodem a přelezl oplocení areálu. Policisté z obvodního oddělení i oddělení obecné kriminality podezřelého místního třicetiletého muže zadrželi ve 13.35 hodin a byl převezen do policejní cely. "Dnes převzal od komisaře usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání pokračujícího přečinu krádež, přečinů porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," sdělila v úterý klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Muž rovněž v noci z 28. na 29. května v Klatovech vnikl v Ostravské ulici do garáže a uvnitř odcizil dva a půl balíčku tabáku, 18 plastových lahví s pivem, tři lahve s alkoholickými nápoji. Dále vzal z vozidla krabičku cigaret, sluneční brýle, finanční hotovost v drobných mincích, peněženku s finanční hotovostí, doklady poškozeného a platební kartu peněžního ústavu. Následně pomocí platební karty provedl úhradu u dvou čerpacích stanic, obchodním domě a sázkové kanceláři.

"Muž byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost opakovaně odsouzen a potrestán. Nyní Způsobil svým jednáním škodu na cizím majetku, čin spáchal částečně vloupáním, neoprávněně vnikl do obydlí a překonal překážku a opatřil si bez souhlasu držitele platební kartu. Soud rozhodl o vzetí muže do vazby a byl převezen do věznice," dodala Ladmanová.