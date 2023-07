Incident se odehrál vloni v červenci v Klatovech. Tehdy venčil v Domažlické ulici místní 39letý muž, jehož jméno nyní ještě nelze uvést, svého rotvajlera. Ač městská vyhláška jasně nařizuje, že takový pes musí být na vodítku a ještě mít košík, pes běhal na volno. „V běhu narazil do tehdy 73leté ženy, jdoucí po chodníku. Ta po nárazu upadla na zem a utrpěla nitrokloubní zlomeninu kolene a zlomeniny lýtkové kosti. Záchranná služba ji odvezla do nemocnice, kde byla hospitalizována. Na lůžku strávila plných šest týdnů, až později mohla začít chodit s pomocí francouzských holí,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.

Vlak u Běšin táhl auto několik metrů po trati. Ženu záchranáři resuscitovali

Majitel psa podle zjištění Deníku na policii odmítl vypovídat, podle svědků ale do seniorky jeho rotvajler vrazil ve chvíli, kdy se rozběhl za míčkem. Sama zraněná uvedla, že šla po chodníku se synem a povídali si. Najednou ucítila zezadu silný náraz do nohou a upadla. Silně se udeřila do hlavy a cítila velmi silnou bolest v noze. Najednou se z pod ní vysoukal větší pes, což ji vyděsilo. Zvíře naštěstí uteklo.

Podobných případů, kdy psi ublížili lidem a chovatel stanul před soudem, je více. Jen za poslední rok byla např. potrestána mladá žena z Plzně-severu, jejíž fenka, běhající na volno, se začala prát s jiným psem a ukousla přitom prst jeho majitelce, která se snažila zvířata roztrhnout. Podmínku dostala i 77letá stařenka, kterou potrestal plzeňský městský soud za to, že jí z domu utekl kříženec pitbula, jehož hlídala, a vážně pokousal pošťačku, kterou pozvala na zahradu kvůli převzetí balíčku. Šlo o jeden z nejvážnějších útoků psů na doručovatele v republice za posledních několik let. Trestu neunikl ani 58letý muž z Klatovska, jehož pes plemene Basenji pokousal na ulici chodkyni, a to přesto, že byl veden na vodítku. Žena byla tři měsíce v pracovní neschopnosti. I tohoto chovatele potrestal soud, ovšem v tomto případě klatovský, podmíněným trestem. Dá se očekávat, že obdobný verdikt zazní i v případě chovatele rotvajlera, bude-li uznán vinným a odsouzen. Hrozí mu ale až čtyři roky nepodmíněně.

Motorkář v Zavlekově narazil do nákladního auta, utrpěl četná zranění