Brutální útok 24letého muže na 47letého soka u Kožlan na severu Plzeňska má tragickou dohru. Napadený zemřel, útočník zůstane za mřížemi. „Pachatel byl v pondělí vzat soudem do vazby,“ potvrdila Deníku krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Podle záchranné služby je útok u Kožlan jen vrcholem ledovce, v posledních dnech ji více než jindy zaměstnávají konflikty a rvačky.

ÚTOČIL NA HLAVU

Incident se odehrál v pátek v podvečer v chatě v Kožlanech, kde se pohádali dva místní. „Čtyřiadvacetiletý muž naprosto brutálně napadl pravděpodobně železnou tyčí svého sedmačtyřicetiletého soka, jemuž způsobil devastující poranění hlavy. Ten byl leteckou záchrannou službou transportován v kritickém stavu do Fakultní nemocnice v Plzni, kde po třech dnech intenzivní péče nakonec skonal,“ uvedl Vítězslav Sladký ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Útočník byl krátce po činu zadržen a později obviněn z pokusu vraždy. Teď se dá předpokládat, že čin bude překvalifikován na dokonanou vraždu. „S obviněním čekáme na výsledky soudní pitvy,“ upřesnila Korandová. Pachateli hrozí až osmnáctiletý nepodmíněný trest.

VEDRA PŘINESLA POPÍJENÍ A RVAČKY

Surový útok v Kožlanech není zdaleka v posledních dnech jediným, k němuž museli vyjíždět krajští záchranáři. Od začátku minulého týdne vzrostl podle Sladkého počet výjezdů oproti dlouhodobému průměru zhruba o dvacet procent. „Nejde však překvapivě o kolapsy z horka, kterých jsme zaznamenali jen naprosté minimum. Výrazně stoupl počet závažných dopravních nehod, výrazně stoupá i počet tonutí, úrazů a sebevražedných pokusů,“ řekla Sladký s tím, že zdravotníky znepokojuje zejména nárůst násilí mezi lidmi. „Je provázen množstvím potyček a zraněných nejen v centru Plzně, ale po celém Plzeňském kraji. Jako problematické se dlouhodobě jeví nejrůznější ubytovny s množstvím cizinců, kde Policie ČR i zdravotnická záchranná služba zasahují i několikrát denně. Ke konfliktům ale dochází i jinde, za poslední dny mohu jmenovat například rvačku na Anglickém nábřeží v Plzni, kde skupina mladistvých, údajně kvůli dluhu z drog, napadla cizince. Musel být převezen do nemocnice,“ uvedl Sladký a doplnil: „Roli pravděpodobně hrají i extrémní vedra. Ukazují to i naše zkušenosti z minulých let, kdy jsme při extrémním počasí registrovali rekordní počet výjezdů. Výraznou roli v konfliktech hraje i alkohol.“