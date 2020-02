Firmu Level, jejíhož majitele Jiřího Žabku (54) ve středu zákeřně ubodal bývalý zaměstnanec Roman V. (46) z Plzně-jihu, povede podnikatelův syn Jiří Žabka ml. Podpoří ho celá rodina. Nikdo z více než stovky zaměstnanců se podle nich nemusí bát o práci, zavedená autodoprava bude i přes tragédii fungovat dále.

Pietní místo ve firmě Level Klatovy. | Foto: Deník / Milan Kilián

„I přes to, co se stalo, se nic nemění, firma nadále funguje, jako by tu otec seděl. Bude pod mým vedením, s pomocí rodiny. Práci znám, s otcem jsme dělali vše spolu, takže se nikdo ze zaměstnanců, nemusí bát žádné změny, nemusí se bát výplatních termínů. Vše bude jako dosud, jediné, co od řidičů i všech ostatních potřebujeme, je, aby fungovali jako dosud. Práci máme,“ řekl Deníku Jiří Žabka ml. „Firma jede, v pondělí nabíráme dva nové řidiče,“ doplnil jeho strýc Pavel Žabka, bratr zavražděného.