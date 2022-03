Muž, zřejmě ve snaze zajistit si pohonné hmoty před dalším zdražováním, natankoval v pátek v podvečer na čerpací stanici do plastové nádrže naftu za cca osmdesát tisíc korun. „Náklad na přívěsném vozidle ale dostatečně nezajistil. Část nafty mu vytekla na vozovku a poté mu u obce Myslovice na silnici spadl plastový barel, z něhož látka vytekla do kanalizace, do potoka a následně i do rybníka. Řidič poté nádrž naložil a z místa odjel,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová. I když vše bylo policii oznámeno s časovým odstupem, řidiče vypátrala. Jde o 33letého muže z Klatovska, který se dle informací Deníku k činu doznal.