Netušil, že naboural do člověka, myslel si, že to byl divočák. Zraněného navíc až po delší době našel jeho syn.

Podle obžaloby jel Zdeněk Z. s vozem Škoda Octavia 5E na Klatovy, kde kolem večerní 18. hodiny přecházel Milan K. se svojí ženou čtyřproudovou silnici k autobusové zastávce u mostu. První šla manželka a za ní muž, který se v době střetu nacházel u levého okraje pravého jízdního pruhu. Milan K. utrpěl sdružená poranění, kterým na místě podlehl. Obžalovaný se tak u soudu zpovídá z přečinu usmrcení z nedbalosti.

Dle výpovědi Zdeněk Z. v první chvíli nevěděl, že Milana K. srazil. „Jel jsem jako každý den z práce. Byla už tma, velký provoz, a tak jsem jel na potkávací světla. Na Bukováku jsem se chtěl zařadit do levého pruhu, tak jsem se podíval do zpětného levého zrcátka a v tu chvíli jsem pocítil zprava náraz, ale nic jsem neviděl. Ani předtím. Začal jsem brzdit, vrátil jsem se, ale nic jsem nenašel. Myslel jsem, že to byl divočák. Dojel jsem autem do Kocourova, kde jsem si prohlédl auto pod světlem a zjistil sem, že je víc poškozené, než jsem myslel. Jel jsem tedy zpátky a zavolal policii a své ženě,“ vypověděl obžalovaný u soudu.

Na místě viděl jen rozmetané střepy ze svého vozu. „S manželkou jsme pak uslyšeli hlasy z druhé strany vozovky a šli tam. „Byla tam žena se synem, kteří hledali baterkou muže. Když ho syn našel, ležel u silnice. Začali jsme mu hned dávat první pomoc. Už ale nejevil známky života,“ řekl Zdeněk Z. s tím, že byl v šoku, když si uvědomil, že on je tím, kdo ho srazil.

K soudu se dostavila i manželka zesnulého, která se nechtěla k detailům nehody vůbec vracet. „Dívala jsem se, až nic nepojede, pak jsem řekla jdeme. Viděla jsem auto od Horažďovic, tak jsem přidala, ale neotáčela jsem se, zda zrychlil i manžel. Přešla jsem a manžela jsem neviděla. Myslela jsem, že se zdržel na druhé straně. Po chvíli jsem ale zavolala synovi, protože jsem měla strach, kde muž je. Přijel a hledali jsme ho, on ho pak našel,“ uvedla žena s tím, že neví, zda měli nějaké reflexní prvky, či co měli na sobě. Před příjezdem syna se ještě po-ohlížela kolem, zda manžela neuvidí. Viděla bílou nohu ve strouze, ale myslela si, že je ze sádry. Pak seděla zhroucená a jen čekala na syna.

Po výslechu obžalovaný Zdeněk Z. vyjádřil lítost nad celou událostí. Následně byl soud odročen na 11. února, kdy budou vyslechnuti další svědci.