Policie pátrá po neznámém řidiči, který v Sušici s nezjištěným vozidlem poškodil zaparkované vozidlo Škoda Octavia a z místa nehody ujel.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

„Nehoda se stala 18. prosince v blíže nezjištěné době od 13.30 do 15.30 hodin na náměstí v Sušici, na parkovacím stání proti kavárně Galerie. Řidič z místa střetu ujel, aniž by majiteli poškozeného vozu poskytl zákonnou součinnost. Na vozidle byly nalezeny otěry světlé barvy,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Svědci, kteří by mohli poskytnout informace a pomoci s vypátráním řidiče, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Klatovech, nebo zatelefonovat na číslo 974 334 251, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.