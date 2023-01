Muž, jehož jméno ani tvář nyní nelze ze zákona zveřejnit, není neznámý ani čtenářům Deníku, poprvé jsme přinesli reportáž o jeho odsouzení v době, kdy mu bylo pouhých 19 let, a to už ale měl něco za sebou. Od té doby byl šestnáctkrát soudně trestaný v naší republice a sedmkrát ve Velké Británii.

Teď opět zaměstnal policisty ve městě pod Černou věží. „Klatovští policisté od začátku prosince loňského roku přijali několik oznámení o vloupání do domu, obchodu, vozidla. Pátrali po neznámém pachateli, který měl tyto skutky na svědomí. Díky precizní práci odhalili jeho totožnost. Třiatřicetiletého muže v těchto dnech obvinili ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody a ze spáchání pokračujícího trestného činu krádež. Obviněný se doznal ke spáchání pěti skutků,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že v listopadu loňského roku ukradl z vnější části zámku z vchodových dveří do domu v Klatovech svazek klíčů. Ty pak použil počátkem prosince, kdy přelezl plot pozemku u domu patřícího tamnímu známému podnikateli, odemkl si kradenými klíči dveře do garáže a ukradl z ní pět lahví whisky, vrtačku, dálkové ovladače od vrat a také automobil Škoda Superb, ve kterém byly klíče do vozidla. To bylo vypátráno v Praze, zajištěno a vráceno majitelce.

O několik dní později rozbil okno zaparkovaného vozu a ukradl z něj školní batoh s peněženkou a finanční hotovostí 1 200 korun, mikinou, knihou, učebnicemi a pracovními sešity žáka osmé třídy a také penál. Další týden rozbil vchodové dveře vedoucí do prodejny a vzniklým otvorem vnikl do vnitřních prostor. Zde odcizil tři piva, čokoládu a šedesát kartonů cigaret různých značek. „Poslední čin, který má na svědomí, se odehrál minulý týden. To si otevřel okno pootevřené na ventilaci v budově zimního stadionu a vlezl jím dovnitř. Vstoupil do šatny amatérských hokejistů a ukradl jim ručník, pantofle, ribano, hokejovou lahev, brankářskou helmu, chrániče loktů, dětské brusle a dětské hokejové rukavice,“ uvedla Brožová.

Celková škoda, kterou poberta svým jednáním způsobil, byla vyčíslena na 1 365 000 korun. Hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let. (ki)