Jiří J. se v posledních dnech často opíjí a chová se poté agresivně.

„V neděli před 22. hodinou jsme byli k tomuto muži voláni do Zahradní ulice. Ležel tam na zemi před domem v peřinách, které byly od krve, a křičel. Hlídce sdělil, že ho z bytu vyhodila jeho přítelkyně,“ řekl Deníku velitel klatovské městské policie František Kacerovský. Dodal, že strážníci pojali podezření, že mohlo dojít k domácímu násilí. Hlídka proto zašla do bytu k jeho partnerce. „Žena byla na první pohled otřesena, byla od krve. Hlídce sdělila, že ji dotyčný napadl, proto byla na místo přivolána i Policie ČR,“ dodal Kacerovský. Jiří J. skončil v policejní cele, dechová zkouška u něj prokázala 2,64 promile.

Obdobně opilý byl i den předtím, v sobotu. To k němu také musely vyjet hlídky. „Podrobil se dechové zkoušce, kdy mu bylo naměřeno 2,12 promile alkoholu. Policisté muže převezli do protialkoholní záchytné stanice v Plzni,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. „Jen od pondělí do neděle jsme kvůli tomuto muži vyjížděli celkem desetkrát,“ řekl Kacerovský. Doplnil, že kromě výše uvedených důvodů to bylo například to, že opilý nadával lidem v parčíku, chodil bez roušky, choval se hlučně na veřejných místech, házel hořící větve na auta a podobně. Vzhledem k tomu, že má recidivista Jiří J. podle městských strážníků soudní zákaz požívání alkoholu, dá se předpokládat, že brzy skončí před klatovským soudem.