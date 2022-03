Ranami nešetřil muž, který je podezřelý z výtržnictví. „Oznámení o fyzickém napadení přijali policisté v Plánici. V neděli v obci na Plánicku v místní klubovně kolem dvaadvacáté hodiny pětačtyřicetiletý muž z obce na Horažďovicku napadl poškozeného, kterému podtrhl židli, shodil na podlahu a následně jej udeřil rukou sevřenou v pěst i opakovaně nohou jej kopl do hlavy. Útočník na návsi v místě veřejnosti přístupném fyzicky napadl poškozenou, kterou hlavou udeřil do obličeje a rukou sevřenou v pěst udeřil do hlavy,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.