Právě jim měl pervitin poskytnout nezištně, zdarma, stejně jako dalším dvěma lidem. Ostatní za to museli platit. Některým měl prodat požadovanou drogu v desítkách případů. Šímová doplnila, že kromě toho měl Kaiser letos v březnu, kdy byl zadržen policií, u sebe pervitin, připravený na prodej zájemcům. Drogy obžalovaný nepřestal prodávat a rozdávat ani poté, co dostal právě za distribuci omamných a psychotropních látek vloni v září u soudu podmínku.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Před klatovským soudem nebylo Kaiserovi do řeči. „Nebudu vypovídat,“ prohlásil, a tak předseda senátu, soudce Jan Kasal, musel přečíst jeho výpověď z přípravného řízení. Policistům se Kaiser částečně doznal. „Prodejem pervitinu jsem se v podstatě živil, peníze jsem používal na nájem, potraviny a podobně. Proto jsem v tom pokračoval i po svém odsouzení. Mít jiný příjem, nechal bych toho,“ tvrdil vyšetřovatelům Kaiser.

Ten v některých případech doznal, že drogu svým známým prodal či daroval, ale jindy to důsledně popíral. „Co se týče např. Vladimíra K., tak není pravda, že jsem mu pervitin nejméně třicetkrát prodal. Měl ho ode mě jen jednou, a to zdarma. Naopak ho předával on mně, vozil ho z Přeštic a Železné Rudy. Koupil jsem od něj nejméně 60 gramů v ceně 1 400 korun za gram,“ tvrdil Kaiser s tím, že on sám pak pervitin prodával v cenách 300 Kč za 0,1 gramu a 500 Kč za 0,2 gramu.

Líčení bude pokračovat v září výslechy svědků.