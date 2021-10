"Neznámý pachatel se v pátek vloupal do prodejny a uvnitř odcizil horské jízdní kolo a elektrokolo značky Canondale. Poškozené společnosti vznikla škoda přesahující 300 tisíc korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

