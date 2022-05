„Exekuční příkaz byl vydán 8. listopadu 2018, což obviněný zaručeně věděl a poškozené zamlčel, aby získal finanční hotovost ve výši 574 080 Kč,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Poškozené Hlaváček tvrdil, že jde o zabezpečení majetku z jeho strany a zajistí výmaz zástavy. Ale přestal komunikovat, peníze nevrátil a pozemek nabízel k prodeji dál.

Další dva poškození zaplatili za pozemek každý 650 000 Kč. Poškození manželé se dozvěděli o exekuci až ve chvíli, kdy šli žádat o úvěr do banky.

Vše věděli, tvrdí Hlaváček

Hlaváček ale popírá, že by jim skutečnost ohledně exekuce zatajil. „Věděli, že peníze využiji na vyvázání závazků z minulosti, kterými byly blokovány pozemky. Věděli tak, že je na pozemku zástava. Mají přece všichni doma internet, tak se mohli kdykoliv podívat. Věděli, že nedostanou kvůli exekuci úvěr v bance. Nabízel jsem pozemky s tím, že jsem věděl o rozhodnutí soudu, kde bylo rozhodnuto, že exekuce bude stažena, nemůžu za to, že tak nebylo učiněno. Nyní mám kvůli tomuto případu exekucí blokované pozemky v hodnotě 17 milionů korun. Prodejem jednoho z nich bych pokryl všechny tyto závazky,“ řekl u soudu Hlaváček.

Na dotaz právníka poškozených manželů, proč nekomunikoval ani s poškozenými ani s ním odpověděl. „Čekali jsme dítě a to pro mě bylo prioritou, staral jsem se jen o to. Nevěnoval jsem dopisům pozornost, proto jsem na ně nereagoval.“

Vybral účet dceři

Kromě podvodu byla u klatovského soudu projednávána také zpronevěra, kdy vybral nezletilé dceři z předchozího manželství z účtu půl milionu korun. „Využil jsem peníze, abych je zhodnotil. Investoval jsem je do společného majetku, na zasíťování pozemků. Kdy dcera jeden z nich dostane a dostane zpět i peníze. Do 18 let má dcera mít na účtu 500 tisíc, já jí tam dám víc, minimálně 650 000 Kč. Nejsem otec, který by chtěl okrást svoji dceru,“ vysvětlil Hlaváček.

Hlavní líčení bylo odročeno na 30. května, kdy budou vyslechnuti poškození.