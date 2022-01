Pro dceru si otec roky jezdí marně. Matka za to stojí před soudem

Téměř každou sobotu sedl Václav H. z Klatovska do auta a jel si vyzvednout dceru, kterou mu na základě rozhodnutí soudu měla vydat jeho bývalá přítelkyně. Těšil se, jak si spolu užijí pěkný den, ale domů se roky vracel bez dítěte. „Je to hrozné, to se nedá ani slovy popsat. Je to moje dcera a já ji viděl za poslední roky jen dvakrát na krátkou chviličku,“ řekl Deníku Václav H. Situace došla dokonce tak daleko, že matka holčičky, Erika K. (39) z Klatovska, nyní stanula v roli obžalované před klatovským okresním soudem. Za maření výkonu úředního rozhodnutí ženě hrozí až jeden rok vězení.

Erika K. se svým obhájcem u klatovského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Páru se dcera narodila na podzim roku 2010, zhruba po roce se rozešli. Otec se s dcerou pak mohl ještě občas vídat při krátkých návštěvách v bydlišti matky, ale když zažádal soud o to, aby se s dívkou mohl stýkat i bez její matky, a uspěl, vše se změnilo. Žena podle něj dělala vše pro to, aby se s holčičkou vidět nemohl. V roce 2017 dostala Erika K. od soudu pokutu za to, že v letech 2016 a 2017 mařila soudně nařízený styk otce s dítětem, ale ponaučení si z toho podle státního zastupitelství nevzala. „V době od 23. prosince 2017 do 12. června 2021 ani v jednom případě neumožnila rodičovský styk mezi nezletilou a jejím otcem,“ uvedla u soudu státní zástupkyně. Tragédie na Nový rok. Muž u Kolince nepřežil střet s nakladačem Roky jezdí marně Václav H. soudu řekl, že se s dcerou měl vídat každou sobotu od 10 do 18 hodin. V pátek předtím vždy poslal bývalé přítelkyni SMS a ptal se na sobotu. Když se dozvěděl, že dcera je nemocná, nepřijel. „Jinak jsem se snažil přijet pokaždé. Výjimkou byly jen dva případy, kdy jsem byl sám nemocen, a párkrát jsem to vzdal, třeba když mi paní K. výslovně napsala, že se s malou mohu vidět jen u nich, s čímž jsem nesouhlasil,“ řekl s tím, že i když dorazil, dceru si neodvezl. Erika K. buď vůbec nereagovala na zvonění, nebo sice vyšla před dům, ale dceru mu stejně nedala. „Jen dvakrát vyšla ven i s dcerou, ale pak ji odvedla za bundu dovnitř,“ posteskl si. Matka: dcera tátu vidět nechtěla Erika K. soudu řekla, že dcera byla v inkriminovaném období buď nemocná, což se stalo v 41 případech, nebo si pro ni její otec vůbec nepřijel. Skutečně vyzvednout si potomka se podle ní dostavil jen čtyřikrát, a to vždy až vloni. Nikdy s dcerou ale stejně neodjel. „Brečela, zvracela, říkala, že ho nechce vidět, že to je pro ni cizí člověk. On mi to ale nevěřil, myslel si, že lžu,“ uvedla obviněná. Strážníci vyjížděli k plyšové slepici, opilec páchal sebevraždu v gorilím obleku Líčení bude pokračovat výslechy lékařek dítěte a dalších svědků, termín nebyl zatím stanoven. „Budu bojovat, nevzdám to,“ řekl Deníku otec dítěte při odchodu ze soudní síně.

