Už je to definitivní. Radek Müller (50) z Klatovska, který nezvládl supersportovní vůz, narazil s ním do stromu a těžce přitom zranil spolujezdce, známého plzeňského holiče Karla Haidelmayera, jehož mimo jiné připravil o oko, vyvázl s mírnou podmínkou a ročním zákazem řízení.

Video: Deník/Milan Kilián

Rozhodl o tom Krajský soud v Plzni, který tak potvrdil únorový verdikt Okresního soudu v Klatovech. Müller nemusí ani platit vysoké odškodné, které poškozený požadoval.

Od osudné chvíle uplynuly už více než tři roky. Psal se 22. duben 2020, když Haidelmayera v sídle jeho zákazníka na Klatovsku, jehož přijel ostříhat, zaujal silný sportovní vůz Ultima GTR Evolution. Müller mu tehdy nabídl svezení. „Řekl mi, ať se nepoutám, že je to složité,“ tvrdil soudu Haidelmayer (38) s tím, že řidič jel velice rychle a brzy nabourali. „Měl jsem regulérně zlomený vaz, ale nebyla poraněná mícha, což je svým způsobem zázrak. Ale krk mám spojený šrouby do lebky, což je hodně nepříjemné a limituje mě to. Dále jsem přišel o pravé oko, nerv je nenávratně poškozený. Také jsem měl poraněné plíce, prasklou lebku a další zranění,“ vyjmenoval Haidelmayer. Jeho zmocněnec po Müllerovi požadoval celkem 26,6 milionu korun coby bolestné, za obavy z blízkosti smrti, psychické problémy a především za ušlý zisk, minulý i budoucí. „Už nikdy nebude pokračovat v kariéře světově uznávaného kadeřníka,“ vysvětlil výši částky.

Müller u soudu odmítl, že by Haidelmayera vyzval, aby se nepoutal, i to, že by jel rychle. „Kdyby mě něco neštíplo nebo nekouslo do ruky, tak bych nehavaroval,“ prohlásil.

Klatovský soud Müllera vloni na jaře potrestal šestiměsíčním trestem, který podmíněně odložil na zkušební dobu 16 měsíců. Zároveň mu na 16 měsíců zakázal řídit motorová vozidla. S uplatněnými nároky poškozeného i zdravotní pojišťovnu odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. „Soud dospěl k závěru, že nehoda byla způsobena nesprávným způsobem jízdy obžalovaného. Bodnutí hmyzem je účelová obhajoba,“ uvedl tehdy soudce Jan Kasal. S verdiktem ale nebyl spokojen obžalovaný, státní zástupce ani poškozený, všichni se odvolali. Krajský soud vloni v srpnu rozsudek zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí s tím, že je třeba doplnit dokazování. Müllerovi byl v únoru uložen šestiměsíční trest, odložený na zkušební dobu jednoho roku, a roční zákaz řízení. Musí také uhradit zdravotní pojišťovně 166 tisíc korun a Haidelmayerovi půl milionu korun. Se zbytkem byli poškození odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Soudce Kasal ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že poškozený nese na svých závažných zraněních vinu. „Kdyby byl připoután bezpečnostním pásem, utrpěl by dle znalce zranění, ale nebyla by tak závažná,“ vysvětlil Kasal s tím, že míra spoluzavinění je podle něj 40 procent. „Na druhou stranu, pokud bylo obžalovanému jedno, jak sám řekl, že poškozený není připoutaný, porušil důležitou povinnost,“ zdůvodnil Kasal.

„Čekal jsem to ještě horší,“ okomentoval pro Deník verdikt Haidelmayer. O peníze je rozhodnut bojovat v občanskoprávním řízení.

Následovala další odvolání, ale verdikt se už nezmění. „Krajský soud v Plzni zamítl odvolání státní zástupkyně a obžalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech jako nedůvodné,“ informovala v úterý mluvčí KS Jana Rubášová.