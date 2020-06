Škodu za téměř tři čtvrtě milionu korun způsobil zloděj firmě v Klatovech. Připravil ji o několik kusů drahého nářadí, jehož pořizovací cena je v některých případech v řádech statisíců korun ze jeden kus.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„V Klatovech vnikl do areálu společnosti neznámý pachatel v době od 29. do 31. května. Poškodil vstupní dveře a dostal se do budovy, kde odcizil dvě svářečky optických kabelů s příslušenstvím, vrtačku, dvě elektrocentrály a další věci. Způsobil škodu za 700 tisíc korun,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.