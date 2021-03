Usedl na motocykl, i když měl zákaz řízení, a ještě způsobil nehodu. Řeč je o Filipovi Markovi z Klatov, který stanul včera před klatovským soudem. Svůj trest si odpracuje.

Filip Marko u klatovského soudu. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Filip Marko 13. listopadu řídil motocykl Kawasaki EX 500 po Plánické ulici v Klatovech, směrem od Plánice ke křižovatce Plánická, Jiráskova a Komenského. Při projíždění křižovatkou v přímém směru na vedlejší pozemní komunikaci ve směru do centra nedal přednost v jízdě vozidlu VW Sharan řízeného Janou A., která přijížděla z pravé strany a projížděla křižovatkou v přímém úseku z hlavní komunikace ulice Jiráskova na vedlejší Komenského ulici. V křižovatce se vůz s motocyklem střetly. Při nehodě byl zraněn řidič motocyklu a vznikla škoda na vozidle. „Provedenou lustrací bylo zjištěno, že Filip Marko má příkazem Městského úřadu Klatovy, který nabyl první moci 6. května 2020, uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců, čili do 6. listopadu 2021,“ přečetla u soudu státní zástupkyně.