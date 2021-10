"Akce se uskutečnila v době od 13 do 17 hodin, do které se zapojili policisté z dopravního inspektorátu. Policisté se orientovali i na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech a další problematiky. Během akce zjistili 21 dopravních přestupků a v příkazním řízení bylo vyřešeno za celkem 10 800 Kč," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté na teritoriu Klatovska se zapojili v úterý 28. září do krajské dopravně bezpečnostní akce, která byla především zaměřena na dodržování rychlostních limitů. A řidiči se předvedli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.