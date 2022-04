Samostatně pak bude souzen muž, který do města piva zavítal vloni v srpnu, když tam přijel za svou přítelkyní a kamarádem, s nímž se seznámil na koncertě kapel typu Sons of Bohemia, Rota Nazdar a podobně. Společně se vydali do známého country podniku v centru Plzně, kde dvě a půl hodiny popíjeli. Muž měl přitom na sobě tričko, na kterém byla vpředu i vzadu vyobrazena nacistická říšská válečná vlajka s hákovým křížem. V tričku se pohyboval před hosty i personálem. Když spolu s partou vyšel ven, potkali na křižovatce ulic Kollárova a Kovářská několik Romů. „Nejméně třikrát zakřičel „Cikáni do plynu!“ a jedenkrát „Cikáni do práce!“, přičemž současně srazil nohy k sobě a pravou horní končetinu rovně nataženou zvedl šikmo před sebe za současného zvolání „Sieg heil!“,“ stojí v obžalobě, s níž měl Deník možnost se seznámit.

Když si dotyční nenechali výkřiky líbit a vydali se k obžalovanému a jeho partě, půjčil si od kamaráda zbraň, podle obžaloby ji natáhl a mířil s ní na příchozí. Ti se raději schovali za auta a přivolali policii.

„Tričko jsem měl na sobě proto, že hraji počítačovou hru World of tanks,“ tvrdil policistům muž, který ale může jen těžko popřít, že je mu neonacismus blízký. Již v minulosti byl za nacistický pozdrav pravomocně odsouzen a má na těle různá tetování s nacistickou tematikou, mimo jiné symbol elitních nacistických jednotek za 2. světové války či písmenka 88, která jsou skrytým odkazem na pozdrav Heil Hitler.

Za projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, výtržnictví a v posledním případě i za nebezpečné vyhrožování hrozí všem čtyřem obžalovaným až tříleté nepodmíněné tresty.