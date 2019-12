V poslední době bylo podle informací Deníku i na Klatovsku zaznamenáno několik případů falešných dvěstěkorunových bankovek.

„V říjnu jsme na území Plzeňského kraje zaznamenali zvýšený výskyt padělaných bankovek, a to zejména těch v nominální hodnotě 200 korun. V listopadu jich již nebylo tolik, ale stále se objevují. Chtěli bychom v této souvislosti upozornit veřejnost na to, aby lidé, kteří budou mít podezření, že u sebe mají padělanou bankovku, tuto skutečnost oznámili na Policii České republiky a takové peníze nedávali dále do oběhu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová s tím, že v současné době není možné poskytnout k případům bližší informace.