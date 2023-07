Prodával pervitin a fiktivně kšeftoval s kovy, u soudu dostal podmínku

Policista Brož u soudu nejprve projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu, ale to státní zástupce odmítl a navrhl mu prohlášení viny. To však zase nechtěl Brož. Ten soudu řekl, že hovor tehdy ještě manželky, s níž se poté roky bouřlivě rozváděl, si nahrál, ale tvrdil, že to bylo na jeho vlastní telefon a že obsah rozhovoru zjistil až postupem času. Dodal, že obě ženy se tehdy bavily o tom, že mu mladší z nich má dát do jídla přípravek na průjem a použít přitom stříkačku odcizenou její matkou v nemocnici, kde pracovala. To, že podezření z trestného činu neřešil na policii, jak měl, ale až šest let po nahrání rozhovoru napsal udání do nemocnice, vysvětloval tím, že nechtěl, aby to všichni věděli, neboť Sušice je malá. „Žádný advokát, které jsem měl při rozvodu, mě neupozornil, že nahrávku nemohu použít. Lituji toho,“ řekl Brož, který má problémy i v novém manželství, byl totiž na deset dní vykázán z domova.

Obě ženy se u soudu shodly v tom, že hovor byl veden z telefonu Brožovy dnes již bývalé manželky a že to, co řekly, uvedly v nadsázce, neboť si mladší z nich matce stěžovala, že Brož, ač nepřispívá na domácnost, zase snědl dětem jídlo z ledničky. Starší pak navrhla použití guttalaxu, aby se z toho po…, ale nic takového neudělaly. Dodaly, že část nahrávky, zaslaná do nemocnice, jim uškodila oběma, neboť tam obě pracují. „Už v době našeho soužití si moje telefonáty nahrával. Měla jsem podezření a hlásila to na GIBS, ale bohužel se nenašly důkazy. Ty se objevily, až když poslal nahrávku jednateli nemocnice. Opakovaně říkal, že má něco, co připraví matku o práci,“ uvedla bývalá žena policisty. Ta k soudu přijela se zpožděním, neboť ráno měla na svém voze propíchané dvě pneumatiky. „Totéž se mi stalo krátce předtím, než se mělo konat líčení, které bylo nakonec přeloženo na dnešek,“ dodala s tím, že mail zaslaný Brožem do nemocnice jí způsobil újmu v zaměstnání i na psychice. Obdobně se vyjádřila i její matka, která v nemocnici pracuje dvacet let a má tam dobrou pověst. Řekla, že Brožovo obvinění pro ni žádný postih neznamenalo, neboť se ničeho nedopustila, ale nařčení pro ni bylo nepříjemné. „Nespala jsem, měla deprese,“ uvedla.

Brož mohl být potrestán až dvěma lety vězení, obě ženy po něm navíc požadovaly shodně odškodné ve výši 50 tisíc korun. Státní zástupce žádal peněžitý trest, advokát Vít Zahálka zastával názor, že jednání obžalovaného bylo spíše nešťastné než trestné. Soudce Petr Sperk sice došel k závěru, že se policista trestného činu skutečně dopustil, ale podmíněně zastavil jeho trestní stíhání na zkušební dobu 12 měsíců. Brož je také povinen zaplatit do jednoho měsíce částku 20 tisíc korun ve prospěch obětí trestné činnosti. „Nebylo pochyb o tom, že se skutek stal,“ uvedl Sperk. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva stížnosti.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje o Brožově budoucnosti zatím nerozhodlo. „Do současné doby nedisponujeme spisovým materiálem od Okresního soudu Klatovy. Po jeho obdržení a prostudování bude za strany služebního funkcionáře rozhodnuto o dalším postupu, a to podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,“ uvedla Michaela Raindlová.